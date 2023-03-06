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"Жажда стартов у меня есть": Пидручный обозначил планы на биатлонный сезон

Капитан украинской команды лечится от коронавируса.
Сегодня, 11:05
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал досрочное завершение сезона из-за того, что заболела коронавирусом.

По словам биатлониста, он надеется, что выступит на чемпионате Украины, а от международные соревнования завершил.

"Думаю, что сезон я завершил. Выступления на Кубке мира я завершил. Разве что очень быстро поправлюсь, и если команда будет в меня нуждаться. Насчет Эстерсунда сомневаюсь. Да и насчет Осло сомневаюсь. Попробую подготовиться к чемпионату Украины. Возможно, пробегу какие-то гонки, может и все. Потому что жажда стартов у меня есть. И сезон у меня был столь короткий".

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"Это расстраивает, и стартовать хочется. Если вылечусь быстро, то буду стартовать на чемпионате Украины, чтобы не забывать, что такое соревнование. Радует, что я смог выступить в этом сезоне на чемпионате мира, потому что это главный старт сезона. К нему я подготовился и считаю, что сделал это довольно неплохо", - заявил Пидручный.

Напомним, на ISPORT.ua доступно расписание и результаты всех гонок текущего сезона.


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