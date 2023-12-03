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Пидручный - о сборной Украины: Думаю, ребята будут разгоняться

Спортсмен уверен, что вскоре результаты придут.
Сегодня, 22:19
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Дмитрий Пидручный уверен, что вскоре украинские спортсмены прибавят в результатах на Кубке мира.

Напомним, что сам спортсмен не принимал участия в гонках в Эстерсунде, однако он уверен, что вскоре игроки начнут выступать лучше.

"Трудно оценивать, нахожусь далеко от команды. Но я думаю, что есть определенные объективные факторы.

Например, если анализировать Антона Дудченко, у него действительно были проблемы со стрельбой. Но внесли коррективы: как видим, в спринте Антон отстрелял два "нуля".

Да, стрелял долго, но можно его понять: когда допускаешь ошибки в эстафетах, то теряешь уверенность в себе и стреляешь осторожно. Однако внесли коррективы - и он уже стрелял хорошо.

Думаю, ребята будут разгоняться. Видно, что ходом, может, они не сильно добавляют от гонки к гонке, но прогресс определенный есть.

Уверен, что в Хохфильцене результат команды в целом улучшится и они будут прибавлять от этапа к этапу", - приводит слова Пидручного Суспильне.

Напомним, что в гонке-преследовании Антон Дудченко финишировал 41-м.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный

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