Украинская биатлонистка пропустит второй этап Кубка Мира

Кристина Дмитренко не сможет выступить в личных гонках в Хохфильцене.

В пятницу, 8 декабря, стартует второй этап Кубка Мира, который пройдет в Хохфильцене (Австрия),

Как сообщает Суспільне Спорт, украинская биатлонистка Кристина Дмитренко не выйдет на старт из-за простуды.

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Девушка пропустит спринт и гонку преследования. В заявку на гонки войдет 19-летняя Елена Городна, которая во второй раз в карьере выступит на КМ.

Также в заявке Украины остаются Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и Юлия Джима.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты биатлонного сезона.

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