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Тандреволд - победительница женского спринта в Хохфильцене, Меркушина и Джима - в топ-40

Всего четыре украинки квалифицировались в гонку преследования.
Сегодня, 17:00
Ингрид-Ландмарк Тандреволд / Getty Images
Ингрид-Ландмарк Тандреволд / Getty Images

В пятницу, 8 декабря, в Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

В первый соревновательный день после мужского спринта также состоялась спринтерская гонка у женщин.

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Победу на дистанции праздновала Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Норвежская биатлонистка прошла гонку без промахов на огневых рубежах и финишировала с результатом 20:59,9.

Второе место с отставанием в 4,9 секунды от лидера заняла шведка Эльвира Эберг, а третьей стала Жустин Бреза-Буше из Франции.

Лучший результат среди украинок продемонстрировала Анастасия Меркушина, которая с идеальной стрельбой заняла 23-е место. Также в зачетную зону попала Юлия Джима, которая стала 38-й.

Ирина Петренко, заняв 51-е место, и Анна Кривонос, финишировав 57-й, отобрались в гонку преследования. Елена Городная финишировала 68-й.

Хохфильцен. Спринт. Женщины

  1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+0) 20:59,9
  2. Эльвира Карин Эберг (Швеция, 1+0) +4,9
  3. Жустин Бреза-Буше (Франция, 1+0) +19,7

...

23. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0) +1:35,0
38. Юлия Джима (Украина, 0+1) +1:57,7
51. Ирина Петренко (Украина, 0+2) +2:25,1
57. Анна Кривонос (Украина, 0+1) +2:40,5
68. Елена Городная (Украина, 1+1) +3:04,3

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок биатлонного сезона-2023/24.

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