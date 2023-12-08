Пидручный: Этот старт себе в зачет не записываю

Дмитрий Пидручный рассказал, каково было сегодня выступать впервые в этом сезоне.

Напомним, лидер сборной Украины по биталону пропустил первый этап, а сегодня в Хохфильцене оказался лишь 52-м.

Пидручный признал, что со стрельбой сегодня у него были огромные проблемы, а вот на лыжах - наоборот все шло прекрасно.

"Со стрельбой, к сожалению, не справился, по две левые мишени на каждой стрельбе не закрылись. Трудно сказать, почему - где-то недоработал, все-таки первый старт, соревновательного опыта все же давно не было, поэтому и допустил эти ошибки. А на трассе чувствовал себя достаточно неплохо.

Ожидал, что будет немножко тяжелее и хуже по ходу, но по ощущениям все было на лыжне довольно неплохо. И еще посмотрю на отставание, потому что порой ощущения бывают хорошие, а время на лыжне совсем другое. Этот первый старт себе в зачет не записываю", - приводит слова Дмитрия Biathlon.com.ua.

С результатами первого спринта в Хохфильцене вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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