"Псевдотренеры, уничтожающие здоровья": Билосюк показала фото с перемотанными ногами

Украинская биатлонистка Елена Билосюк рассказала о своем состоянии здоровья.

Спортсменка опубликовала пост в Instagram, показав свои колени.

"У каждого свой путь. И каждый выбор оставляет отражение в жизни человека. Так и моя карьера навсегда оставила отпечаток на моем здоровье.

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Я сожалею только о тех отдельных псевдотренерах, которые уничтожают здоровых спортсменов. За все остальное – я благодарна. Карьера, опыт, достижения, сотни невероятных людей вокруг.

Поэтому в свой (такой интересный) день рождения хочу поблагодарить каждого, кто любит – вы меня вдохновляете, и каждого, кто ненавидит – вы делаете меня сильнее. Мира всем нам. И Победы над главным врагом", - написала Билосюк, опубликовав фото с перемотанными ногами.

Отметим, что 9 января Билосюк исполнилось 37 лет. Биатлонистка не провела ни одной гонки в этом сезоне.

Напомним, Франция выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, украинки финишировали в ТОП-5.

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