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"Ты останешься нашим капитаном": чемпион мира завершит карьеру в конце сезона-2023/24

Бенедикт Долль хочет уделить больше внимания семье и другим своим проектам.
Сегодня, 21:51
Бенедикт Долль / Getty Images
Бенедикт Долль / Getty Images

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль объявил о том, что он завершит карьеру по окончанию сезона-2023/24.

О своем решении 33-летний капитан сборной Германии рассказал в видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

"Я люблю этот спорт и все, в чем он нуждается, но понимаю, что теперь хочу посвятить свою энергию новым проектам и проводить больше времени с семьей", - сказал Долль.

Таким образом, для Бенедикта мартовские этапы в Норвегии, США и Канаде станут последними в его карьере.

Федерация биатлона Германии не могла не отреагировать на его объявление.

"Бенни, мы благодарим тебя за множество ярких, иногда тяжелых, но увлекательных и невероятных лет, проведенных с тобой. Ты есть и останешься нашим капитаном", - говорится в заявлении.

За свою карьеру Долль выиграл шесть медалей чемпионата мира (одно "золото", три "серебра", две "бронзы"). Он также дважды становился бронзовым призером Олимпийских игр-2018 (гонка преследования и мужская эстафета).

За 13 лет немец провел 313 гонок на Кубке мира (личные выступления: 19 подиумов, шесть побед; командные выступления: 53 медали, 8 побед) . В нынешнем сезоне он добыл два "золота" (оба в спринте). В общем зачете занимает восьмое место.

Напомним, что недавно, также в 33-летнем возрасте, о завершении карьеры объявила олимпийская чемпионка Мона Брорссон.

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