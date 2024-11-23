Украина определилась с мужским составом на первый этап Кубка отчета по биатлону
В заявку попали пять спортсменов.
Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав команды на первый этап нового сезона Кубка мира, который пройдет в Контиолахте.
В заявке нашлось место пяти спортсменам, один из которых будет выполнять роль запасного.
Состав мужской сборной Украины по биатлону в Контиолахте:
- Дмитрий Пидручный,
- Антон Дудченко,
- Виталий Мандзин,
- Богдан Цымбал,
- Артем Тищенко
Первый этап сезона в рамках Кубка мира по биатлону начнется в субботу, 30 ноября. Мужчины будут соперничать в двух смешанных эстафетах, короткой индивидуальной гонке, спринте и масстарте.
На ISPORT можно ознакомиться с календарем всех этапов Кубка мира в сезоне-2024/25.
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