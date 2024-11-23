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Украина определилась с мужским составом на первый этап Кубка отчета по биатлону

В заявку попали пять спортсменов.
Сегодня, 16:56
Богдан Цымбал / biathlon.com.ua
Богдан Цымбал / biathlon.com.ua

Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав команды на первый этап нового сезона Кубка мира, который пройдет в Контиолахте.

В заявке нашлось место пяти спортсменам, один из которых будет выполнять роль запасного.

Состав мужской сборной Украины по биатлону в Контиолахте:

  • Дмитрий Пидручный,
  • Антон Дудченко,
  • Виталий Мандзин,
  • Богдан Цымбал,
  • Артем Тищенко

Первый этап сезона в рамках Кубка мира по биатлону начнется в субботу, 30 ноября. Мужчины будут соперничать в двух смешанных эстафетах, короткой индивидуальной гонке, спринте и масстарте.

На ISPORT можно ознакомиться с календарем всех этапов Кубка мира в сезоне-2024/25.

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