Украина определилась с мужским составом на первый этап Кубка отчета по биатлону

В заявку попали пять спортсменов.

Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав команды на первый этап нового сезона Кубка мира, который пройдет в Контиолахте.

В заявке нашлось место пяти спортсменам, один из которых будет выполнять роль запасного.

Состав мужской сборной Украины по биатлону в Контиолахте:

Дмитрий Пидручный,

Антон Дудченко,

Виталий Мандзин,

Богдан Цымбал,

Артем Тищенко

Первый этап сезона в рамках Кубка мира по биатлону начнется в субботу, 30 ноября. Мужчины будут соперничать в двух смешанных эстафетах, короткой индивидуальной гонке, спринте и масстарте.

На ISPORT можно ознакомиться с календарем всех этапов Кубка мира в сезоне-2024/25.

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