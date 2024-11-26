Российского биатлониста лишат золота и бронзы Олимпиады-2010

Российский биатлонист Евгений Устюгов будет лишен золота и бронзы Олимпийских игр-2010.

Спортсмен подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), но она была отклонена.

Апелляционный отдел поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который пришел к выводу, что Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил.

Устюгов наказан четырехлетним сроком дисквалификации.

Кроме того, все результаты, достигнутые Устюговым в период с 24 января 2010 года и до завершения карьеры в конце сезона 2013/2014, аннулируются. В том числе это касается результатов, достигнутых на Олимпийских играх в Ванкувере-2010, где Устюгов был награжден золотой медалью в масс-старте и бронзой в мужской эстафете.

Устюгов обжаловал это решение в Федеральном суде Швейцарии.

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