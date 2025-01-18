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Украина завоевала "бронзу" в сингл-миксте этапа Кубка IBU

Украинский дуэт финишировал третьим в одиночной смешанной эстафете на словацкой земле.
Сегодня, 18:39
Анастасия Меркушина / Getty Images
Анастасия Меркушина / Getty Images

Анастасия Меркушина и Артем Тищенко завершили на подиуме соревнования в Брезно-Осрблие. Украинцы были лучшими в стрельбе, что позволило выиграть бронзовые медали.

На первых двух огневых рубежах Меркушина использовала по одному дополнительному патрону. В последствии она была точной. В свою очередь Тищенко вообще обошелся без промахов.

Тем не менее, победителем стал дуэт из Норвегии (7 дополнительных патронов), а вторыми финишировали чехи (3). Норвежским биатлонистам украинцы проиграли больше минуты. Награда Меркушиной и Тищенко стала второй для Украины на этом этапе Кубка IBU. Ранее Меркушина стала третьей в короткой индивидуальной гонке.

К слову, ранее сборная Украины замкнула топ-10 в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анастасия Меркушина

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