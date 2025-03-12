Ливерпуль - ПСЖ: Обзор и исход матча Лиги чемпионов 11.03.2025

Один из фаворитов турнира не вышел в четвертьфинал.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встретились английский Ливерпуль и французский ПСЖ. В первом поединке между этими командами парижане выглядели лучше, но уступили, а вот в ответном матче все сложилось иначе.

Команды провели очень красивую встречу, переполненную большим количеством моментов, но в основное время игры был забит только один гол – Усман Дембеле отличился еще в самом начале матча.

Количество нереализованных моментов со стороны обеих команд просто поражает. В конце концов команды дотянули сначала до экстра-таймов, а затем и до серии пенальти.

В лотерее два игрока Ливерпуля (Дарвин Нуньес и Кертис Джонс) не реализовали свои удары, в то время как каждый игрок ПСЖ бил точно. Вероятно, в четвертьфинале парижане встретятся с еще одним английским клубом – Астон Виллой.

Источник: Getty Images

Ливерпуль — ПСЖ 0:1 (первый матч – 1:0) (1:4 по пенальти)

Гол: Дембеле, 12

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Кванса, 73), Конате (Эндо, 111), ван Дейк, Робертсон - Мак Аллистер (Джонс, 91), Гравенберх, Собослаи (Эллиотт, 106) - Салах, Диас (2), Жота.

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос (Бералдо, 90+2), Пачо, Мендеш — Невеш (Рамуш, 120+1), Витинья, Руис (Заир-Эмери, 91) — Баркола (Дуэ, 67), Дембеле, Клацах.

Предупреждение: Мак Аллистер - Маркиньос

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