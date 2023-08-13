iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Кейн: Я перешел в Баварию, чтобы выиграть Лигу чемпиоонв

Харри сразу очертил главную цель своего пребывания в стане мюнхенцев.
Сегодня, 22:42
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Новичок мюнхенской Баварии Харри Кейн высказался о своих целях в стане "красных".

По словам англичанина, он перешел в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

"Я провел всю свою жизнь в Англии, играя в АПЛ. Я должен адаптироваться к новой лиге и новым командам. В лиге есть несколько замечательных команд. Все ожидают, что "Бавария" станет чемпионом, но соперники становятся лучше, что мы увидели в игре против "Лейпцига".

Решение о переходе было трудным. Я провел в Тоттенхэме 19 лет, этот клуб является частью моего сердца. Я чувствовал, что сейчас правильное время уйти. Я хочу выигрывать титулы. Когда Бавария связалась со мной, я знал, что хочу перейти.

Я никогда не хотел закончить свою карьеру и жалеть, что не попробовал себя в других лигах. Томас Тухель сыграл большую роль в моем переходе. Мы приняли лучшее решение для меня и моей семьи.

До этого еще далеко (до финала Лиги чемпионов - прим.). Замечательно, что он пройдет на Уэмбли . Конечно, я перешел в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Перспектива выиграть этот турнир в Лондоне, конечно, приятна, но это чрезвычайно долгий путь", - сказал Кейн.

Отметим, что ранее Бавария проиграла в Суперкубке Германии, в котором дебютировал Кейн

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Тухель о поражении в Суперкубке: У меня нет объяснения Тухель о поражении в Суперкубке: У меня нет объяснения
Хет-трик Ольмо приносит Лейпцигу Суперкубок Германии Хет-трик Ольмо приносит Лейпцигу Суперкубок Германии
Президент Тоттенхэма - о Кейне: Он навсегда вошел в историю клуба Президент Тоттенхэма - о Кейне: Он навсегда вошел в историю клуба
Бавария надеется, что Кейн дебютирует за клуб завтра Бавария надеется, что Кейн дебютирует за клуб завтра
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол23:25
ПСЖ избавится от одного из своих полузащитников
Сборные23:15
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на Олимпиаду-2024
Теннис23:12
Свитолина сыграет с известной датчанкой на турнире в США
22:42
Кейн: Я перешел в Баварию, чтобы выиграть Лигу чемпиоонв
Бокс22:30
Бокс: расписание боев
Бокс22:25
"Я этого заслуживаю": Хорватский супертяж вызвался на бой с Усиком
22:10
Одноклубник Малиновского перешел в клуб, игравший на товарищеском турнире в россии
Украина21:55
Кривбасс - ЛНЗ 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Футбол21:36
Фонсека призвал португальские клубы не вести бизнес с россиянами
Европа21:28
Турецкий клуб объявил о подписании бывшего игрока Шахтера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK