Кейн: Я перешел в Баварию, чтобы выиграть Лигу чемпиоонв

Новичок мюнхенской Баварии Харри Кейн высказался о своих целях в стане "красных".

По словам англичанина, он перешел в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

"Я провел всю свою жизнь в Англии, играя в АПЛ. Я должен адаптироваться к новой лиге и новым командам. В лиге есть несколько замечательных команд. Все ожидают, что "Бавария" станет чемпионом, но соперники становятся лучше, что мы увидели в игре против "Лейпцига".

Решение о переходе было трудным. Я провел в Тоттенхэме 19 лет, этот клуб является частью моего сердца. Я чувствовал, что сейчас правильное время уйти. Я хочу выигрывать титулы. Когда Бавария связалась со мной, я знал, что хочу перейти.

Я никогда не хотел закончить свою карьеру и жалеть, что не попробовал себя в других лигах. Томас Тухель сыграл большую роль в моем переходе. Мы приняли лучшее решение для меня и моей семьи.

До этого еще далеко (до финала Лиги чемпионов - прим.). Замечательно, что он пройдет на Уэмбли . Конечно, я перешел в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Перспектива выиграть этот турнир в Лондоне, конечно, приятна, но это чрезвычайно долгий путь", - сказал Кейн.

Отметим, что ранее Бавария проиграла в Суперкубке Германии, в котором дебютировал Кейн

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