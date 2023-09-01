Звезда ЧМ-2022 переходит в МЮ

Софьян Амрабат уже подписал контракт с клубом.

Английский Манчестер Юнайтед усилит линию полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, Софьян Амрабат уже прошел медосмотр в клубе. Официальное представление ожидается позже.

Также марокканец уже успел поставить подпись под контрактом с "красными дьяволами". Сделка оформлена на правах аренды за 10 млн евро с опцией выкупа за 25 млн евро.

Отметим, что хавбек стал известен широкой общественности на ЧМ-2022, где он был лидером марокканского коллектива, который дошел до полуфинала турнира.

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