Звезда ЧМ-2022 переходит в МЮ
Софьян Амрабат уже подписал контракт с клубом.
Английский Манчестер Юнайтед усилит линию полузащиты.
Как сообщает Фабрицио Романо, Софьян Амрабат уже прошел медосмотр в клубе. Официальное представление ожидается позже.
Также марокканец уже успел поставить подпись под контрактом с "красными дьяволами". Сделка оформлена на правах аренды за 10 млн евро с опцией выкупа за 25 млн евро.
Отметим, что хавбек стал известен широкой общественности на ЧМ-2022, где он был лидером марокканского коллектива, который дошел до полуфинала турнира.
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