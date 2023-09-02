Хави высказался о жеребьевке Лиги чемпионов

Испанец считает, что его команде будет непросто выиграть свою группу.

Испанская Барселона сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов с Шахтером, Порту и Антверпеном.

Наставник "сине-гранатовых" Хави высказался об итогах прошедшей жеребьевки.

"Мы будем бороться. Мы нацелены на то, чтобы занять первое место в группе, но это будет нелегко", - заявил Хави.

Отметим, что ранее стал известен календарь Шахтера в Лиге чемпионов.

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