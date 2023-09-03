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Рух - Металлист 1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 03.09.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 10:06
Рух - Металлист 1925
Рух - Металлист 1925

В воскресенье, 3 сентября, продолжится шестой тур украинской Премьер-лиги. В рамках последнего матча соревновательного дня Рух встретится с Металлистом 1925.

В своих предыдущих матчах чемпионата Украины Рух сыграл вничью с Колосом (1:1), а Металлист 1925 победил черкасский ЛНЗ (1:0).

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Поединок пройдет во Львове на одноименной арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Металлист 1925

Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Металлистом 1925 будет доступна в этой новости 3 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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