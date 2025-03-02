Феррари намеренно затягивает переход нового технического директора Астон Мартин
Переход Энрико Кардиле из Ферарри в Астон Мартин затягивается, сообщает motorsportweek.
Инженер много лет работал в Скудерии, однако недавно принял предложение присоединиться к Астон Мартин. Кардиле станет новым техническим директором команды.
Ранее стороны договорились о переходе, Феррари дала добро, чтобы Кардиле начал работу сразу со старта сезона. Однако вскоре итальянская конюшня изменила решение.
По информации итальянских СМИ, Феррари потребовала, чтобы инженер отправился в традиционный годичный отпуск. Таким образом Кардиле сможет начать работу лишь в июле и не поможет Астон Мартин в разработке болида-2026.
Ранее также Карлос Сайнс поделился своим прогнозом на предстоящий сезон.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!