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Автоспорт

Феррари намеренно затягивает переход нового технического директора Астон Мартин

Энрико Кардиле может отправиться в традиционный отпуск.
Сегодня, 17:57
Энрико Кардиле / Getty Images
Энрико Кардиле / Getty Images

Переход Энрико Кардиле из Ферарри в Астон Мартин затягивается, сообщает motorsportweek.

Инженер много лет работал в Скудерии, однако недавно принял предложение присоединиться к Астон Мартин. Кардиле станет новым техническим директором команды.

Ранее стороны договорились о переходе, Феррари дала добро, чтобы Кардиле начал работу сразу со старта сезона. Однако вскоре итальянская конюшня изменила решение.

По информации итальянских СМИ, Феррари потребовала, чтобы инженер отправился в традиционный годичный отпуск. Таким образом Кардиле сможет начать работу лишь в июле и не поможет Астон Мартин в разработке болида-2026.

Ранее также Карлос Сайнс поделился своим прогнозом на предстоящий сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Астон Мартин

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