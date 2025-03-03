В понедельник, 3 марта, Эдриан Ньюи официально начал работу в Астон Мартин.

Напомним, что в прошлом году британский инженер покинул Ред Булл, где работал с 2006 году.

Свою карьеру в Формуле-1 Ньюи начал еще в 1988 году, работал в командах Лейтон Хаус, Уильямс и Макларен.

За это время болиды, спроектированные британцем, выиграли 12 Кубков конструкторов, а пилоты взяли 14 чемпионских титулов.

Теперь Эдриан Ньюи официально стал акционером и управляющим техническим партнером Астон Мартин.

Ранее также новичок Ред Булл оценил расклад сил в новом сезоне.

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