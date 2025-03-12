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Макларен продлил контракт одного из своих пилотов

Оскар Пиастри останется в Уокинге минимум еще на три года.
Сегодня, 18:45
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларен Оскар Пиастри продлил контракт с командой.

Напомним, что соглашение австралийа заканчивалось в 2026 году, однако теперь у Пиастри на руках новый контракт минимум до 2028 года.

Также, как утверждается, пилот получил солидную прибавку к зарплате. Теперь Пиастри будет получать около 25 млн евро в год.

"Здорово, что мы подтвердили продление контракта Оскара Пиастри с Макларен. Он не только невероятно талантливый гонщик, но и обладает великолепной рабочей этикой и культурно очень подходит команде. Так что у нас не было никаких сомнений при продлении контракта.

У Макларен лучший состав пилотов в Формуле-1, и за последние два сезона мы увидели, насколько ценным активом для команды стал Оскар – как на трассе, так и за ее пределами", - рассказал Зак Браун.

Ранее также Альпин объявил имя своего резервиста.

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