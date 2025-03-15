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Автоспорт

Леклер объяснил провал Феррари на квалификации Гран-при Австралии

Пилоты пока не освоились с новым болидом.
Сегодня, 10:05
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер объяснил результаты команды на квалификации Гран-при Австралии.

Напомним, болиды Скудерии завершили квалификацию на седьмом и восьмом месте соответственно.

По словам Шарля, у болида начинаются проблемы со временем, однако он имеет большой потенциал и в гонке должен показать себя куда лучше.

"По мере того, как мы начинали атаковать все сильнее и сильнее, машина начинала вести себя все более непредсказуемо. И это досадно.

По ходу квалификации мы немного потеряли в скорости. В первом сегменте все было хорошо, во втором сегменте стало чуть хуже, в третьем сегменте нам приходилось очень сильно атаковать, чтобы показать хорошее время на круге. Мы не улучшали времена по ходу улучшения состояния трассы, так что нужно изучить все данные и постараться выжать максимум завтра.

Нужно сохранять спокойствие, завтра постараться заработать как можно больше очков, и продолжать работу. Думаю, у нашей машины большой потенциал, но в данный момент мы, как кажется, не попали в оптимальное окно рабочих настроек", - приводит слова пилота motorsportweek.

С расписанием и результатами Гран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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