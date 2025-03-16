Стюарды отменили штраф Антонелли после Гран-при
Пилоту Мерседес вернули четвертую позицию.
Пилоту Мерседес Андреа Кими Антонелли отменили штраф после Гран-при Австралии.
Напомним, 18-летний гонщик получил пятисекундный штраф за небезопасный выпуск болида из боксов.
Из-за этого Антонелли, финишировавший четвертым, опустился на пятое место, пропустив вперед Алекса Албона.
После Гран-при Мерседес подал апелляцию и предоставил стюардам некую видеозапись, после просмотра которой штраф был снят.
Таким образом Мерседес догнал Макларен в Кубке конструкторов, а Антонелли обошел Албона в личном зачете.
С кратким обзором Гран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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