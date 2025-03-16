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Автоспорт

Стюарды отменили штраф Антонелли после Гран-при

Пилоту Мерседес вернули четвертую позицию.
Сегодня, 11:50
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилоту Мерседес Андреа Кими Антонелли отменили штраф после Гран-при Австралии.

Напомним, 18-летний гонщик получил пятисекундный штраф за небезопасный выпуск болида из боксов.

Из-за этого Антонелли, финишировавший четвертым, опустился на пятое место, пропустив вперед Алекса Албона.

После Гран-при Мерседес подал апелляцию и предоставил стюардам некую видеозапись, после просмотра которой штраф был снят.

Таким образом Мерседес догнал Макларен в Кубке конструкторов, а Антонелли обошел Албона в личном зачете.

С кратким обзором Гран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Андреа Кими Антонелли

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