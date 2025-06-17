Гран-при Канады подписал новый контракт с Формулой-1

Формула-1 объявила о продлении контракта с Гран-при Канады.

Гонка в Монреале останется в календаре серии вплоть до 2035 года.

Отметим, что в будущем Гран-при Канады будет проходить несколько ранее обычного. В следующем сезоне гонка пройдет в конце мая.

На автодроме имени Жиля Вильнева всегда получаются отличные гонки, а потому это отличная новость для фанатов Формулы-1.

Напонним, что в 2025 году чемпионом Гран-при Канады стал Джордж Расселл.

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