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Автоспорт

Гран-при Канады подписал новый контракт с Формулой-1

Гонка надолго останется в календаре.
Сегодня, 16:53       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Канады / Getty Images
Гран-при Канады / Getty Images

Формула-1 объявила о продлении контракта с Гран-при Канады.

Гонка в Монреале останется в календаре серии вплоть до 2035 года.

Отметим, что в будущем Гран-при Канады будет проходить несколько ранее обычного. В следующем сезоне гонка пройдет в конце мая.

На автодроме имени Жиля Вильнева всегда получаются отличные гонки, а потому это отличная новость для фанатов Формулы-1.

Напонним, что в 2025 году чемпионом Гран-при Канады стал Джордж Расселл.

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