Боттас стал на шаг ближе к возвращению в Формулу-1

Экс-пилот Мерседес Валттери Боттас считается главным фаворитом на кок-пит в Кадиллак, пишет Autosport.

Издание утверждает, что американская команда намерена подписать первого пилота в ближайшие недели. Переговоры касательно второго, скорее всего, затянутся до сентября.

Ключевыми кандидатурами являются Боттас и Перес, при чем фин сейчас опережает своего конкурента.

Однако все еще неизвестно, какую стратегию предпочтет Кадиллак - взять двух опытных пилотов, тогда Боттас и Перес не конкуренты, либо же взять опытного и молодого пилота.

Считается, что при втором варианте более сильные позиции у Валттери, а его напарником станет Фелипе Другович.

Ранее также в Мерседес прокомментировали будущее Расселла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!