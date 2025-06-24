iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Боттас стал на шаг ближе к возвращению в Формулу-1

Фин опережает в переговорах Серхио Переса.
Сегодня, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Экс-пилот Мерседес Валттери Боттас считается главным фаворитом на кок-пит в Кадиллак, пишет Autosport.

Издание утверждает, что американская команда намерена подписать первого пилота в ближайшие недели. Переговоры касательно второго, скорее всего, затянутся до сентября.

Ключевыми кандидатурами являются Боттас и Перес, при чем фин сейчас опережает своего конкурента.

Однако все еще неизвестно, какую стратегию предпочтет Кадиллак - взять двух опытных пилотов, тогда Боттас и Перес не конкуренты, либо же взять опытного и молодого пилота.

Считается, что при втором варианте более сильные позиции у Валттери, а его напарником станет Фелипе Другович.

Ранее также в Мерседес прокомментировали будущее Расселла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Валттери Боттас Кадиллак

Статьи по теме

Кадиллак может подписать сразу двух опытных пилотов Кадиллак может подписать сразу двух опытных пилотов
Штайнер назвал идеальный состав для Кадиллак Штайнер назвал идеальный состав для Кадиллак
Ральф Шумахер расхвалил племянника для новой конюшни Формулы-1 Ральф Шумахер расхвалил племянника для новой конюшни Формулы-1
"Мне потребовалась помощь": Уайлдер объяснил, почему сделал перерыв в карьере "Мне потребовалась помощь": Уайлдер объяснил, почему сделал перерыв в карьере

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Бад-Гомбурге
просмотров

Последние новости

Бокс19:35
"Мне потребовалась помощь": Уайлдер объяснил, почему сделал перерыв в карьере
Европа19:29
Наполи завершает трансфер результативного вингера из Нидерландов
Формула 118:59
Команда Формулы-1 объявила о создании академии
Теннис18:55
Ястремская на отказе соперницы прошла первый раунд турнира в Истборне
Лига Чемпионов18:40
Ворскла и Металлист 1925 узнали соперников в квалификации женской Лиги чемпионов
Европа18:39
Ньюкасл пытался подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед
Европа18:01
Экс-игрок Шахтера рассказал, когда закончит карьеру
Формула 117:35
Боттас стал на шаг ближе к возвращению в Формулу-1
Украина17:20
Ворскла получила нового главного тренера
Киберспорт17:07
NaVi - BetBoom за плей-офф PGL Wallachia: онлайн трансляция
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK