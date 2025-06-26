Альпин определилась с судьбой Колапинто после Шпильберга
Грядущий этап станет для аргентинца пятым в этом году.
Конюшня Альпин решила дальнейшую судьбу Франко Колапинто. Он останется основным пилотом команды после Гран-при Австрии, сообщает The Race.
Аргентинский гонщик заменил австралийца Джека Дуэна после шестого этапа сезона-2025. Пресса предсказывала Колапинто гарантированные пять гран-при за рулем Альпин. Гонка в Шпильберге должна была стать решающим этапом.
Впрочем, руководство Альпин якобы заранее приняло решение оставить аргентинца. Исполнительный советник конюшни Флавио Бриаторе остался доволен результатами Колапинто. Правда, пилот пока не набрал ни одного очка.
Тем временем совет директоров Феррари предоставил временный иммунитет Фредерику Вассеру.
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