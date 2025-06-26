iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Альпин определилась с судьбой Колапинто после Шпильберга

Грядущий этап станет для аргентинца пятым в этом году.
Сегодня, 18:58       Автор: Антон Федорцив
Франко Колапинто / Getty Images
Франко Колапинто / Getty Images

Конюшня Альпин решила дальнейшую судьбу Франко Колапинто. Он останется основным пилотом команды после Гран-при Австрии, сообщает The Race.

Аргентинский гонщик заменил австралийца Джека Дуэна после шестого этапа сезона-2025. Пресса предсказывала Колапинто гарантированные пять гран-при за рулем Альпин. Гонка в Шпильберге должна была стать решающим этапом.

Впрочем, руководство Альпин якобы заранее приняло решение оставить аргентинца. Исполнительный советник конюшни Флавио Бриаторе остался доволен результатами Колапинто. Правда, пилот пока не набрал ни одного очка.

Тем временем совет директоров Феррари предоставил временный иммунитет Фредерику Вассеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин Франко Колапинто

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Альпин может назначить руководителем команды опытного функционера Альпин может назначить руководителем команды опытного функционера
"Команде Формулы-1 нужен диктатор": скандальный функционер оправдал раннее увольнение пилота "Команде Формулы-1 нужен диктатор": скандальный функционер оправдал раннее увольнение пилота

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус – Манчестер Сити, Зальцбург – Реал Мадрид
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Формула 120:25
Леклер раскритиковал болид сезона-2026
Игровые20:08
Волейбольная сборная Украины разгромила Турцию в Лиге наций
Европа19:52
Тоттенхэм назвал цену своего ключевого защитника
Европа19:37
Чемпион Италии возглавил середняка Серии A
Европа19:10
Арсенал добавил в шорт-лист звезду Кристал Пэлас
Формула 118:58
Альпин определилась с судьбой Колапинто после Шпильберга
Формула 118:35
Гран-при Австрии: расписание гоночного уикэнда
Другие страны18:30
"Мои амбиции не имеют финишной прямой": Роналду отреагировал на новый контракт с Ан-Насром
Европа18:05
Защитник Ливерпуля хочет покинуть клуб свободным агентом
Теннис18:05
Ястремская проиграла Эале в 1/4 финала Eastbourne International
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK