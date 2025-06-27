Руководитель Феррари замахнулся на поул после посредственных практик в Австрии

Пилоты команды Феррари не смогли подняться выше пятого места на свободных практиках Гран-при Австрии в пятницу. Босс итальянской конюшни Фредерик Вассер оценил первые заезды, сообщает FormulaPassion.

Нужно подробнее проанализировать новое днище, потому что утро получилось хаотичным. Мы превратили вторую практику в тесты и вечером изучим данные. Отзывы пилотов хорошие, но утренняя тренировка обернулась хаосом, поскольку у Льюиса были проблемы с коробкой передач – мы потеряли большую часть сессии.

Борьба за первый ряд и даже поул? Надеюсь на это. Но считаю, что Макларен провел свои заезды с низкой топливной нагрузкой, как они обычно делают во второй-третьей практиках, пока мы следовали своей программе", – рассказал менеджер.

В нынешнем сезоне пилоты Скудерии набрали 183 очка. В частности, Шарль Леклер стал третьим в Джедде и Барселоне. Зато Льюис Хэмилтон выиграл спринт в Шанхае и финишировал третьим в коротком заезде в Майами.

Напомним, ранее совет директоров Феррари предоставил Вассеру временный иммунитет.

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