Новичок сезона получил наказание на Гран-при Великобритании

Гонщик конюшни Хаас Оливер Берман был оштрафован за инцидент в третьей свободной практике Гран-при Великобритании. Стюарды лишили молодого пилота десяти позиций на старте этапа, сообщает Sky Sports.

Берман устроил аварию под занавес сессии. Под красным флагом он ускорился при возвращении в боксы, имитируя гоночные условия. Однако, дебютант не справился с управлением и врезался в барьеры перед въездом на пит-лейн.

Дополнительно Берман получил 4 штрафных балла в суперлицензию. Теперь в пассиве британца 8 пунктов. Если в течение года он наберет 12 штрафных очков, будет дисквалифицирован на один гран-при.

Напомним, монегаск Шарль Леклер был самым быстрым в третьей практике за рулем Феррари.

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