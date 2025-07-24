Леклер назвал очевидный недостаток болида Феррари

Пилот Феррари Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии. Гонщик итальянской конюшни недоволен поведением болида в изменчивых погодных условиях, сообщает официальный сайт чемпионата.

"Чувствую себя хорошо. Есть во время сезона уикенды, которые надо просто "списать". Уикенд на Сильверстоуне был как раз одним из них. И как команда мы пытаемся перевернуть ситуацию, потому что управлять нашим болидом в дождливых условиях пока крайне сложно. И в команде продолжаются рабочие процессы, направленные на то, чтобы изменить ситуацию. Что бы там ни было, сейчас мы в Спа, здесь отличная трасса, которую я очень люблю, и в целом мы выступаем в Спа довольно успешно", – заявил Леклер.

На Гран-при Великобритании монегаск стартовал с 6-го места, но финишировал за пределами очковой десятки. В общем зачете пилотов он идет пятым, набрав 119 пунктов. В этом году в активе Леклера 3 подиума.

Кстати, британец Льюис Хэмилтон регулярно составляет отчеты для Феррари.

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