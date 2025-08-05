Макларен может оформить досрочный титул уже в сентябре

Команде лишь нужны дубли в следующих трех гонках.

Макларен оформит досрочное чемпионство, если продолжит в том же темпе, посчитали в RacingNews365.

Если на следующих трех этапах (Нидерланды, Италия, Азербайджан) Макларен финиширует на первых и вторых местах, но Кубок конструкторов достанется им.

На счету команды будет 688 очков, а у ближайшего преследователя в лице Феррари, при третьих и четвертых местах будет лишь 341 балл.

Следовательно, за оставшиеся семь гонок Скудерия никак не сможет догнать Макларен.

Напомним, ранее, Макс Ферстаппен прервал многолетнюю домнирующую серию.

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