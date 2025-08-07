Колапинто попал в серьезную аварию на шинных тестах в Венгрии
Шинные тесты Альпин в Венгрии завершились серьезной аварией, пишет The Race.
Французская команда поводит тестовые заезды на Хунгароринге, пробуя покрышки на сезон-2026.
В первый Альпин делил трассу с Макларен и Рейсинг Буллз, а пилотировать доверили резервному гонщику Паулю Арону, а вчера вместе с Феррари ездили Колапинто и Гасли.
В 11-м повороте аргентинец попал в серьезную аварию, разбив болид в дребезги. Сам же пилот тоже пострадал, однако медики не обнаружили никаких серьезных травм. Тем не менее тестовый день завершился для команды досрочно.
Franco Colapinto crashed during the test in Hungary pic.twitter.com/MpIDI9PSo9— Holiness (@F1BigData) August 6, 2025
