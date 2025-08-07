Колапинто попал в серьезную аварию на шинных тестах в Венгрии

Шинные тесты Альпин в Венгрии завершились серьезной аварией, пишет The Race.

Французская команда поводит тестовые заезды на Хунгароринге, пробуя покрышки на сезон-2026.

В первый Альпин делил трассу с Макларен и Рейсинг Буллз, а пилотировать доверили резервному гонщику Паулю Арону, а вчера вместе с Феррари ездили Колапинто и Гасли.

В 11-м повороте аргентинец попал в серьезную аварию, разбив болид в дребезги. Сам же пилот тоже пострадал, однако медики не обнаружили никаких серьезных травм. Тем не менее тестовый день завершился для команды досрочно.

