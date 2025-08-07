iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Колапинто попал в серьезную аварию на шинных тестах в Венгрии

К счастью, обошлось без серьезных травм.
Сегодня, 10:45       Автор: Андрей Безуглый
Франко Колапинто / Getty Images
Франко Колапинто / Getty Images

Шинные тесты Альпин в Венгрии завершились серьезной аварией, пишет The Race.

Французская команда поводит тестовые заезды на Хунгароринге, пробуя покрышки на сезон-2026.

В первый Альпин делил трассу с Макларен и Рейсинг Буллз, а пилотировать доверили резервному гонщику Паулю Арону, а вчера вместе с Феррари ездили Колапинто и Гасли.

В 11-м повороте аргентинец попал в серьезную аварию, разбив болид в дребезги. Сам же пилот тоже пострадал, однако медики не обнаружили никаких серьезных травм. Тем не менее тестовый день завершился для команды досрочно.

Ранее также сообщалось, при каких условиях Макларен может завоевать досрочный Кубок конструкторов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франко Колапинто

Статьи по теме

Колапинто может лишиться места в Альпин Колапинто может лишиться места в Альпин
Неудачник квалификации Гран-при Великобритании будет стартовать с пит-лейн Неудачник квалификации Гран-при Великобритании будет стартовать с пит-лейн
Два пилота получили штрафные баллы после Гран-при Австрии Два пилота получили штрафные баллы после Гран-при Австрии
Альпин выбрала пилота на случай увольнения Колапинто Альпин выбрала пилота на случай увольнения Колапинто

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Полесье сыграют в еврокубках, матчи в Лиге Европы и Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Формула 114:30
Колапинто может лишиться места в Альпин
Бокс14:15
"Всегда нравился поединок": Райан Гарсия бросил вызов Лопесу
Европа13:50
Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона
Европа13:41
Ковачич определился со своим будущим в Манчестер Сити
Европа13:22
Голкипер Барселоны может продолжить карьеру в Италии
Баскетбол13:10
Украинский баскетболист Скапинцев перешел в Хапоэль
Европа12:45
Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших полузащитников АПЛ
Бокс12:42
"Не уверен, что от него что-то осталось": Аллен назвал победителя боя Итаума - Уайт
Европа12:25
Байер нацелился на молодого таланта Монако
Лига Европы12:12
Панатинаикос - Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK