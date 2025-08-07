Браун: С Хорнером все зашло слишком далеко

Исполнительный директор Макларен Зак Браун заявил, что рад, что Ред Булл возглавил Лоран Мекьес.

По словам Брауна, бывший руководитель "быков" Кристиан Хорнер зашел слишком далеко в политической борьбе с другими командами.

В нашем спорте всегда будут политические моменты, но, считаю, с Лораном ситуация будет более здоровой. Я фанат Лорана, давно его знаю, будет интересно соперничать с ним.

С Хорнером все зашло слишком далеко. Политические игры в Ф-1 будут всегда: "давайте запретим гибкие антикрылья" и тому подобное. Но если начинаются беспочвенные обвинения, это уже перебор.

Когда я смотрю на различные команды, то вижу, что между всеми идет жесткое политическое противостояние, однако границы соблюдаются, а раньше эту черту переходили. Так что, думаю, будут изменения к лучшему