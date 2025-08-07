Браун: С Хорнером все зашло слишком далеко
Исполнительный директор Макларен Зак Браун заявил, что рад, что Ред Булл возглавил Лоран Мекьес.
По словам Брауна, бывший руководитель "быков" Кристиан Хорнер зашел слишком далеко в политической борьбе с другими командами.
Рад, что Лоран на этой должности. Мне нравится Лоран, будет конструктивное взаимодействие. И, возможно, мы вернемся к борьбе на трассе.
В нашем спорте всегда будут политические моменты, но, считаю, с Лораном ситуация будет более здоровой. Я фанат Лорана, давно его знаю, будет интересно соперничать с ним.
С Хорнером все зашло слишком далеко. Политические игры в Ф-1 будут всегда: "давайте запретим гибкие антикрылья" и тому подобное. Но если начинаются беспочвенные обвинения, это уже перебор.
Когда я смотрю на различные команды, то вижу, что между всеми идет жесткое политическое противостояние, однако границы соблюдаются, а раньше эту черту переходили. Так что, думаю, будут изменения к лучшему
