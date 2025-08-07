iSport.ua
Бывший вице-чемпион Формулы-1 выбыл из кандидатов на место в Кадиллак

Новая конюшня ограничится одним опытным пилотом.
Сегодня, 19:06       Автор: Антон Федорцив
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Американская конюшня Кадиллак ведет поиски второго гонщика на сезон-2026. Бывший пилот Ред Булл Серхио Перес вряд ли присоединится к конюшне, сообщает GPblog.

Переход мексиканца в ряды дебютанта Формулы-1 маловероятен. Перес долго был фаворитом на место боевого гонщика. Однако, ветеран якобы скептически оценил возможности Кадиллак и не хочет провести год в хвосте пелотона.

Ранее новая команда договорилась о контракте с финном Валттери Боттасом. Кандидатами на второе место в Кадиллак остаются резервист Астон Мартин Фелипе Другович и претенденты на титул Формулы-2 Джек Кроуфорд и Алекс Данн.

Тем временем аргентинец Франко Колапинто оказался под риском потери места в конюшне Альпин.

