Колапинто может лишиться места в Альпин

Пилот Альпин Франко Колапинто рискует потерять место в Формуле-1, пишет PlanetF1.

После аварии на шинных тестах с новой силой вспыхнули слухи о скорой замене аргентинского пилота.

Однако в Альпин не планируют спешить и уже заверили, что Колапинто вернется в кокпит после летней паузы.

При этом вероятность замены аргентинца все еще существует. Если Франко не начнет показывать прогресс, то на последние 2-3 Гран-при сезона его могут заменить.

Наиболее удачным кандидатом считается резервный пилот команды Пауль Арон.

