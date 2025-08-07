iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Колапинто может лишиться места в Альпин

Аргентинцу нужно показать прогресс.
Сегодня, 14:30       Автор: Андрей Безуглый
Франко Колапинто / Getty Images
Франко Колапинто / Getty Images

Пилот Альпин Франко Колапинто рискует потерять место в Формуле-1, пишет PlanetF1.

После аварии на шинных тестах с новой силой вспыхнули слухи о скорой замене аргентинского пилота.

Однако в Альпин не планируют спешить и уже заверили, что Колапинто вернется в кокпит после летней паузы.

При этом вероятность замены аргентинца все еще существует. Если Франко не начнет показывать прогресс, то на последние 2-3 Гран-при сезона его могут заменить.

Наиболее удачным кандидатом считается резервный пилот команды Пауль Арон.

Ранее также Зак Браун заявил, что рад отставке Кристиана Хорнера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франко Колапинто

Статьи по теме

Колапинто попал в серьезную аварию на шинных тестах в Венгрии Колапинто попал в серьезную аварию на шинных тестах в Венгрии
Неудачник квалификации Гран-при Великобритании будет стартовать с пит-лейн Неудачник квалификации Гран-при Великобритании будет стартовать с пит-лейн
Два пилота получили штрафные баллы после Гран-при Австрии Два пилота получили штрафные баллы после Гран-при Австрии
Альпин выбрала пилота на случай увольнения Колапинто Альпин выбрала пилота на случай увольнения Колапинто

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Полесье сыграют в еврокубках, матчи в Лиге Европы и Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Формула 114:30
Колапинто может лишиться места в Альпин
Бокс14:15
"Всегда нравился поединок": Райан Гарсия бросил вызов Лопесу
Европа13:50
Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона
Европа13:41
Ковачич определился со своим будущим в Манчестер Сити
Европа13:22
Голкипер Барселоны может продолжить карьеру в Италии
Баскетбол13:10
Украинский баскетболист Скапинцев перешел в Хапоэль
Европа12:45
Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших полузащитников АПЛ
Бокс12:42
"Не уверен, что от него что-то осталось": Аллен назвал победителя боя Итаума - Уайт
Европа12:25
Байер нацелился на молодого таланта Монако
Лига Европы12:12
Панатинаикос - Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK