Рено отклонил предложение продать аутсайдера Формулы-1

Конюшня Альпин остается среди приоритетов компании Рено. Мажоритарный акционер команды отклонил предложение о продажи, сообщает PlanetF1.

Неназванный покупатель предложил 1,2 млрд долларов за команду. Недавно новый гендиректор Рено Франсуа Прово заверил, что концерн не покинет Формулу-1. Автопроизводителю принадлежат 76 % акций Альпин.

В нынешнем сезоне французская конюшня идет последней в Кубке конструкторов. Все 20 очков команде принес француз Пьер Гасли. В свою очередь австралийский пилот Джек Дуэн и аргентинец Франко Колапинто не набрали ни одного балла.

К слову, мексиканец Серхио Перес выпал из круга претендентов на место в Кадиллак.

