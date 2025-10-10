iSport.ua
Менеджер Леклера назвал проблемы Феррари в чемпионате

Нужна более быстрая машина для побед.
Вчера, 13:32       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Менеджер пилота Феррари Шарля Леклера Николя Тодт рассказал о том, в чем заключается главная проблема Скудерии в этом сезоне.

"Сейчас у Феррари хороший болид, однако у него недостаточно скорости для победы в чемпионате мира. Надеемся, что в следующем году Феррари построит очень хорошую машину по новым правилам".
 

Помимо этого Николя Тодт поделился мнением об уровне Леклера:

"Шарль — один из главных талантов своего времени рядом с Максом Ферстаппеном и некоторыми другими гонщиками. Он больше не ребёнок, у него за плечами несколько сезонов с Феррари. Но, конечно, я считаю, что нам всё ещё нужна машина, способная побеждать".

Сейчас Шарль Леклер в общем зачёте Формулы-1 занимает пятое место, у него 173 очка.

