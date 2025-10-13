Штайнер: В Сингапуре мы увидели настоящего Алонсо
Пилот все еще голоден до побед.
Экс-руководитель Хаас Гюнтер Штайнер расхвалил Фернандо Алонсо.
По словам функционера, в Сингапуре испанец показал свой настоящий уровень. Пилот показывает лучшего себя, когда ему есть за что бороться.
На Гран-при Сингапура мы увидели настоящего Фернандо Алонсо. Несмотря на то, что он уже стар, а гонка в Сингапуре – самая тяжелая в сезоне, он все равно это сделал.
Алонсо дает нам зрелище, и сам при этом развлекает себя. Я бы сказал, что он и сам был вполне собой доволен. Потому что это то, что ему нравится – бороться за что-то. И мы увидели настоящего Фернандо.
Дайте ему машину, и он сможет бороться за результат. Он будет готов. Его выступления заслуживают уважения, особенно с учетом возраста
