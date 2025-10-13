iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Штайнер: В Сингапуре мы увидели настоящего Алонсо

Пилот все еще голоден до побед.
Вчера, 20:05       Автор: Андрей Безуглый
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Экс-руководитель Хаас Гюнтер Штайнер расхвалил Фернандо Алонсо.

По словам функционера, в Сингапуре испанец показал свой настоящий уровень. Пилот показывает лучшего себя, когда ему есть за что бороться.

На Гран-при Сингапура мы увидели настоящего Фернандо Алонсо. Несмотря на то, что он уже стар, а гонка в Сингапуре – самая тяжелая в сезоне, он все равно это сделал.

Алонсо дает нам зрелище, и сам при этом развлекает себя. Я бы сказал, что он и сам был вполне собой доволен. Потому что это то, что ему нравится – бороться за что-то. И мы увидели настоящего Фернандо.

Дайте ему машину, и он сможет бороться за результат. Он будет готов. Его выступления заслуживают уважения, особенно с учетом возраста

Ранее также Валттери Боттас прокомментировал будущее партнерство с Пересом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

Статьи по теме

Фернандо Алонсо прокомментировал свои результаты на практике Гран-при Сингапура Фернандо Алонсо прокомментировал свои результаты на практике Гран-при Сингапура
Алонсо прокомментировал победу Ферстаппена на Нордшляйфе Алонсо прокомментировал победу Ферстаппена на Нордшляйфе
Алонсо допустил скорое завершение карьеры Алонсо допустил скорое завершение карьеры
Алонсо: Нет никаких гарантий того, что на этой трассе ты сможешь совершить обгон Алонсо: Нет никаких гарантий того, что на этой трассе ты сможешь совершить обгон

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:40
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
ЧМ-202600:28
Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026
ЧМ-202600:19
"Мы не отдавали мяч сопернику": Ребров оценил победу над Азербайджаном
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина обыграла Азербайджан, Франция потеряла очки
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Исландия на своем поле дала серьезный бой Франции
ЧМ-202623:42
Сборная Украины дожала Азербайджан
Европа23:10
Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика
Европа22:53
Куртуа не будет продлевать контракт с Реалом
Формула 122:40
Второй Гран-при подряд может пройти в условиях тепловой угрозы
Европа22:22
Ювентус потерял ведущего защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK