Эксперт объяснил успех Феррари на Гран-при США

На Гран-при США, который прошёл на прошлых выходных, пилоты Скудерии смогли финишировать на 3-м (Шарль Леклер) и 4-м (Луис Хэмилтон) местах.

Эксперт Motorsport.com Франко Нуньес рассказал, что сделали инженеры Феррари, чтобы достичь такого успеха.

По имеющейся информации, основная причина успеха — уменьшение клиренса SF-25, в то время как соперники, наоборот, приподняли болиды, Феррари же поступила иначе.

Также "красные" увеличили дорожный просвет, чтобы избежать износа планки из-за высоких поребриков.

Напомним, следующий Гран-при пройдёт в Мексике с 24 по 26 октября.

