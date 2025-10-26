iSport.ua
Пилот Феррари - о прогрессе болида в Мехико: "Прибавка по темпу связана с небольшими деталями"

Феррари улучшает форму.
Сегодня, 10:56       Автор: Валентина Чорноштан
Шарль Леклер, Ландо Норрис, Льюис Хэмилтон / Getty Images
Шарль Леклер, Ландо Норрис, Льюис Хэмилтон / Getty Images

В Мехико пройдёт двадцатый этап календаря Формулы 1. Уже прошла третья практика, в которой на первом месте оказался пилот Макларен Ландо Норрис, на втором и третьем местах представители Феррари, Шарль Леклер на втором и Льюис Хэмилтон соответственно на третьем.

Шарль Леклер поделился своими мыслями о прогрессе Скудерии после успешной квалификации:

"Не думаю, что было одно чудодейственное решение или какое-то серьёзное изменение, благодаря которому мы сильно прибавили по сравнению с формой три, четыре или пять гонок назад. Дело в небольших деталях повсюду".

"Как уже говорил Льюис, изучение процессов и внесение небольших корректировок в итоге оказывает большое влияние, и мы прибавили во всех этих вещах за последние недели.

Что касается кочек, не считаю, что это изначально было нашей явной слабостью. Приходилось справляться с некоторыми другими вещами в какой-то момент, а сейчас мы чувствуем себя комфортнее. Но прибавка по темпу связана с небольшими деталями, а не с чем-то одним", — сказал Леклер.

Напомним, гонка начнётся в 22:00 по киевскому времени.

