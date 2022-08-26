Гран-при Бельгии: Пилоты Феррари стали лучшими в первой практике, Ферстаппен - третий

В пятницу, 26 августа, на автодроме Спа-Франкоршам состоялась первая практика Гран-при Бельгии Формулы 1.

Лучший результат по итогам свободной тренировки, проходившей в дождевых погодных условиях, показал пилот Феррари Карлос Сайнс (1:46.538).

Вторым стал его напарник по команде Шарль Леклер (+0.069). Замкнул тройку лидер личного зачета нынешнего сезона Макс Ферстаппен (+0.217) из Ред Булл.

Гран-при Бельгии. Первая практика:

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 28 августа.

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