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Гран-при Бельгии: Пилоты Феррари стали лучшими в первой практике, Ферстаппен - третий

Вашему вниманию результаты первой свободной тренировки в Спа.
Сегодня, 17:28
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images
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В пятницу, 26 августа, на автодроме Спа-Франкоршам состоялась первая практика Гран-при Бельгии Формулы 1.

Лучший результат по итогам свободной тренировки, проходившей в дождевых погодных условиях, показал пилот Феррари Карлос Сайнс (1:46.538).

Вторым стал его напарник по команде Шарль Леклер (+0.069). Замкнул тройку лидер личного зачета нынешнего сезона Макс Ферстаппен (+0.217) из Ред Булл.

Гран-при Бельгии. Первая практика:

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 28 августа.

Читай также: Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года

На ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Ред Булл Карлос Сайнс Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен Шарль Леклер
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