Гран-при Бельгии: Пилоты Феррари стали лучшими в первой практике, Ферстаппен - третий
Вашему вниманию результаты первой свободной тренировки в Спа.
В пятницу, 26 августа, на автодроме Спа-Франкоршам состоялась первая практика Гран-при Бельгии Формулы 1.
Лучший результат по итогам свободной тренировки, проходившей в дождевых погодных условиях, показал пилот Феррари Карлос Сайнс (1:46.538).
Вторым стал его напарник по команде Шарль Леклер (+0.069). Замкнул тройку лидер личного зачета нынешнего сезона Макс Ферстаппен (+0.217) из Ред Булл.
Гран-при Бельгии. Первая практика:
Напомним, что гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 28 августа.
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