Алонсо принесет извинения за свои комментарии в адрес Хэмилтона, когда назвал его "идиотом"
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо заявил, что извинится перед Льюисом Хэмилтоном за комментарии, которые он сделал по командному радио в прошлый уик-енд в Спа, сообщает официальный сайт Формулы 1.
В Бельгии пилоты столкнулись на первому круге, после чего Хэмилтон был вынужден сойти с дистанции, в то время как Алонсо продолжил гонку и финишировал на пятом месте.
Читай также: Брандл: Скоро некоторые начнут ныть о доминировании Ферстаппена, как это было с Шумахером и Хэмилтоном
После столкновения Нандо сказал своему гоночному инженеру по радио, что "этот идиот (Льюис) умеет стартовать только с первого места". После гонки, вне пыла битвы, испанец сказал, что это был гоночный инцидент, а после в Зандворте сказал, что поговорит с Хэмилтоном, чтобы извиниться.
"Надеюсь, я увижу его сегодня", — сказал Алонсо. "Я подойду к нему и извинюсь. У меня нет абсолютно никаких проблем с ним, и я очень уважаю его".
Пилот Альпин считает, что его слова, которые попали в трансляцию, были преувеличены.
"Это произвело огромное впечатление. Прежде всего, это Льюис — он чемпион, он легенда нашего времени. А потом, когда вы говорите что-то — и мне жаль повторять это — против британского гонщика, после этого в дело вмешиваются СМИ".
"Многое было сказано Чеко (Серхио Пересу), Карлосу (Сайнсу), мне. Если что-то сказать латиноамериканскому пилоту, все становится чуточку веселее. Когда вы говорите что-то другим, это немного серьезнее".
"Но в любом случае, да, я извиняюсь. Накал момента, адреналин, борьба за лучшие места заставили меня сказать те комментарии, которые я не должен был говорить".
В конце Фернандо добавил, что в будущем он "будет очень тихим по радио".
Напомним, что в пятницу, 2 сентября, начнется гоночный этап в Зандворте. Гран-при Нидерландов состоится в воскресенье, 4 сентября, в 16:00 по киевскому времени.