Алонсо принесет извинения за свои комментарии в адрес Хэмилтона, когда назвал его "идиотом"

Отныне испанец будет говорить по радио куда меньше, чтобы не возникло подобных ситуаций.

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо заявил, что извинится перед Льюисом Хэмилтоном за комментарии, которые он сделал по командному радио в прошлый уик-енд в Спа, сообщает официальный сайт Формулы 1.

В Бельгии пилоты столкнулись на первому круге, после чего Хэмилтон был вынужден сойти с дистанции, в то время как Алонсо продолжил гонку и финишировал на пятом месте.

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После столкновения Нандо сказал своему гоночному инженеру по радио, что "этот идиот (Льюис) умеет стартовать только с первого места". После гонки, вне пыла битвы, испанец сказал, что это был гоночный инцидент, а после в Зандворте сказал, что поговорит с Хэмилтоном, чтобы извиниться.

"Надеюсь, я увижу его сегодня", — сказал Алонсо. "Я подойду к нему и извинюсь. У меня нет абсолютно никаких проблем с ним, и я очень уважаю его".

Столкновение на Гран-при Бельгии

Пилот Альпин считает, что его слова, которые попали в трансляцию, были преувеличены.

"Это произвело огромное впечатление. Прежде всего, это Льюис — он чемпион, он легенда нашего времени. А потом, когда вы говорите что-то — и мне жаль повторять это — против британского гонщика, после этого в дело вмешиваются СМИ".

"Многое было сказано Чеко (Серхио Пересу), Карлосу (Сайнсу), мне. Если что-то сказать латиноамериканскому пилоту, все становится чуточку веселее. Когда вы говорите что-то другим, это немного серьезнее".

Сайнс и Алонсо

"Но в любом случае, да, я извиняюсь. Накал момента, адреналин, борьба за лучшие места заставили меня сказать те комментарии, которые я не должен был говорить".

В конце Фернандо добавил, что в будущем он "будет очень тихим по радио".

Напомним, что в пятницу, 2 сентября, начнется гоночный этап в Зандворте. Гран-при Нидерландов состоится в воскресенье, 4 сентября, в 16:00 по киевскому времени.