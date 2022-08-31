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Брандл: Скоро некоторые начнут ныть о доминировании Ферстаппена, как это было с Шумахером и Хэмилтоном

Постоянные победы одного и того же пилота могут надоесть фанатам, которые только начали забывать эру Мерседес.
Сегодня, 20:06
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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В нынешнем сезоне Формулы 1 все идет к тому, что Макс Ферстаппен станет двукратным чемпионом мира: нидерландец выиграл девять из четырнадцати Гран-при, опережая ближайшего преследователя в личном зачете на 93 очка.

По мнению экс-пилота Формулы 1 Мартина Брандла, который ныне работает экспертом-аналитиком на Sky Sports, в скором времени стоит ожидать, что фанаты начнут "ныть" из-за доминирования Макса, как это было раньше с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном.

"Ферстаппен не виноват, что он находится в экстремальной форме и настолько слился с болидом Ред Булл", - цитирует Брандла Sky Sports. "Честно говоря, есть ощущение, что на старте гонки он мог сидеть в боксах, читая выписки с банковского счета, и все равно победить".

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"Конечно, скоро некоторые начнут ныть о доминировании одного гонщика, как было в случае с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном, вместо того, чтобы по достоинству оценить превосходный уровень Ред Булл и Макса. Я все же надеюсь, что преимущество "быков" связано с трассой, и Феррари с Мерседесом приблизятся к ним в следующих гонках".

Напомним, что на Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен стартовал 14-м, а Шарль Леклер - 15. В итоге пилот Ред Булл завоевал победу, в то время как монегаск финишировал лишь пятым.

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