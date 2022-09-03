iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

"Неделю назад мы отставали, а сейчас боремся с лидерами": Хэмилтон недоумевает от болида Мерседес

Хорошее выступление в Зандворте обнадежило пилота "серебряных стрел".
Сегодня, 19:48
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images
0 0 0

По итогам субботней квалификации Гран-при Нидерландов Льюис Хэмилтон установил четвертый результат, благодаря чему гонку начнет со второго стартового ряда.

Такой итог сессии на фоне неудачи команды в Бельгии оставил британца в недоумении.

"В этот уик-энд я доволен гораздо больше", - цитирует сэра Льюиса Motorsport Week. "У болида есть потенциал. Но я просто не понимаю. В один уик-энд мы сильно отстаем, а на следующем внезапно боремся с лидерами. Это очень странно".

"Но сегодня было много позитивных моментов. Думаю, если бы не желтые флаги, мы могли бы понадеяться на борьбу за первый ряд. Это большой плюс".

Напомним, что по итогам квалификации поул завоевал Макс Ферстаппен. Гонка состоится в воскресенье, 4 сентября, в 16:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 квалификация мерседес Льюис Хэмилтон Гран-при Нидерландов
0 0 0

Статьи по теме

"Это было очень глупо": Ферстаппен осудил фанатов, бросивших фаеры на трассу "Это было очень глупо": Ферстаппен осудил фанатов, бросивших фаеры на трассу
Ферстаппен вырвал у Леклера поул Гран-при Нидерландов Ферстаппен вырвал у Леклера поул Гран-при Нидерландов
Манчестер Сити не смог на выезде обыграть Астон Виллу Манчестер Сити не смог на выезде обыграть Астон Виллу
Евробаскет-2022: Украина выиграла второй матч кряду, Франция обыграла Литву Евробаскет-2022: Украина выиграла второй матч кряду, Франция обыграла Литву
Помочь журналистам

Видео

Челси - Вест Хэм 2:1 Видео голов и обзор матча АПЛ
Челси - Вест Хэм 2:1 Видео голов и обзор матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа21:22
Манчестер Сити не смог на выезде обыграть Астон Виллу
Сборные21:18
Евробаскет-2022: Украина выиграла второй матч кряду, Франция обыграла Литву
Европа21:08
Челси - Вест Хэм 2:1 Видео голов и обзор матча АПЛ
Европа20:56
Дубль Леау принес "россонери" победу в миланском дерби
Формула 120:46
"Это было очень глупо": Ферстаппен осудил фанатов, бросивших фаеры на трассу
Киберспорт20:33
NaVi - Vitality: онлайн-трансляция матча ESL Pro League 16
Европа20:25
Челси намерен сделать Джеймса самым высокооплачиваемым защитником в истории клуба
Сборные20:14
Украина в труднейшем матче чемпионата Европы вырвала победу у Эстонии
Европа19:53
Фиорентина - Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Формула 119:48
"Неделю назад мы отставали, а сейчас боремся с лидерами": Хэмилтон недоумевает от болида Мерседес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK