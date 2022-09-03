"Неделю назад мы отставали, а сейчас боремся с лидерами": Хэмилтон недоумевает от болида Мерседес

По итогам субботней квалификации Гран-при Нидерландов Льюис Хэмилтон установил четвертый результат, благодаря чему гонку начнет со второго стартового ряда.

Такой итог сессии на фоне неудачи команды в Бельгии оставил британца в недоумении.

"В этот уик-энд я доволен гораздо больше", - цитирует сэра Льюиса Motorsport Week. "У болида есть потенциал. Но я просто не понимаю. В один уик-энд мы сильно отстаем, а на следующем внезапно боремся с лидерами. Это очень странно".

"Но сегодня было много позитивных моментов. Думаю, если бы не желтые флаги, мы могли бы понадеяться на борьбу за первый ряд. Это большой плюс".

Напомним, что по итогам квалификации поул завоевал Макс Ферстаппен. Гонка состоится в воскресенье, 4 сентября, в 16:00 по киевскому времени.