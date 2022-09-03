Ферстаппен вырвал у Леклера поул Гран-при Нидерландов

В субботу, 3 сентября, на трассе в Зандворте прошла квалификация Гран-при Нидерландов.

Победу в квалификации домашнего этапа завоевал Макс Ферстаппен - гонщик Ред Булл во время последней попытки опередил Шарля Леклера из Феррари всего на 0,021 с. Третье время установил напарник Леклера Карсло Сайнс.

Свою последнюю попытку завалил Серхио Перес, чей болид унесло в повороте. К счастью для команды, его болид не встретился со стеной. Однако этим он испортил попытку не только себе, но и все остальным.

Итоги квалификации:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл);

2. Шарль Леклер (Феррари);

3. Карлос Сайнс (Феррари);

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес);

5. Серхио Перес (Ред Булл);

6. Джордж Расселл (Мерседес);

7. Ландо Норрис (МакЛарен);

8. Мик Шумахер (Хаас);

9. Юки Цунода (Альфа Таури);

10. Лэнс Стролл (Астон Мартин);

11. Пьер Гасли (Альфа Таури);

12. Эстебан Окон (Альпин);

13. Фернандо Алонсо (Альпин);

14. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео);

15. Алекс Албон (Уильямс);

16. Валттери Боттас (Альфа Ромео);

17. Кевин Магнуссен (Хаас);

18. Даниэль Риккардо (МакЛарен);

19. Себастьян Феттель (Астон Мартин);

20. Николас Латифи (Уильямс).

Только пошел отсчет К2, как тут же судьи остановили его красными флагами. Как оказалось, один "умный" фанат выбросил на трек фаер, который он каким-то образом умудрился пронести на трибуны.

Стюард же решил заодно прогнать голубей, которые уселись вдоль трассы.

В третьем сегменте повторился эпизод с фаером, но, к счастью, он сам быстро скатился за пределы трассы из-за наклона участка. Организаторам нужно тщательнее поработать с фанатами.

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Напомним, что Гран-при Нидерландов состоится в воскресенье, 4 сентября. Начало заезда - 16:00 по киевскому времени.