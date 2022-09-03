Гран-при Нидерландов. Третья практика. Леклер снова быстрейший, Ферстаппен - 3-й

Пилоты провели последнюю тренировку перед выходом на старт квалификации.

В субботу, 3 сентября, в Зандворте состоялась финальная свободная практика Формулы 1 сезона-2022 перед квалификацией Гран-при Нидерландов.

Лучшее время было установлено пилотом Феррари Шарлем Леклером, который был лучшим во время второй практики. Монегаск на 0,066 с опередил Джорджа Расселла из Мерседес. Третий результат показал лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

Читай также: Скандально известный чемпион F2 2021 со следующего сезона будет выступать за McLaren

Результаты третьей практики

В 16:00 по киевскому времени состоится квалификация, а гонка традиционно пройдет в воскресенье, 4 сентября. Начало заезда - 16:00.