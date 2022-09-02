Гран-при Нидерландов: Феррари стали лучшими во второй практике, Хэмилтон - третий
В пятницу, 2 сентября, в Зандворте состоялась вторая практика Гран-при Нидерландов Формулы 1.
Лучшим по итогам свободной тренировки стал пилот Феррари Шарль Леклер (1:12.345), который был шестым в первой практике.
Второй результат продемонстрировал его напарник по команде Карлос Сайнс (+0.004), а третье время показал гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон (+0.072).
Лидер нынешнего чемпионата Макс Ферстаппен (+0.697) из Ред Булл стал по итогам свободной тренировки восьмым.
Ближе к концу практики заезды прерывались из-за вылета в гравий гонщика Альфа Таури Юки Цуноды.
Гран-при Нидерландов. Вторая практика:
Напомним, что гонка Гран-при Нидерландов состоится в воскресенье, 4 сентября.
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