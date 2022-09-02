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Гран-при Нидерландов: Феррари стали лучшими во второй практике, Хэмилтон - третий

Вашему вниманию результаты второй свободной тренировки в Зандворте.
Сегодня, 18:45
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images
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В пятницу, 2 сентября, в Зандворте состоялась вторая практика Гран-при Нидерландов Формулы 1.

Лучшим по итогам свободной тренировки стал пилот Феррари Шарль Леклер (1:12.345), который был шестым в первой практике.

Второй результат продемонстрировал его напарник по команде Карлос Сайнс (+0.004), а третье время показал гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон (+0.072).

Лидер нынешнего чемпионата Макс Ферстаппен (+0.697) из Ред Булл стал по итогам свободной тренировки восьмым.

Ближе к концу практики заезды прерывались из-за вылета в гравий гонщика Альфа Таури Юки Цуноды.

Гран-при Нидерландов. Вторая практика:

Источник: formula1.com

Напомним, что гонка Гран-при Нидерландов состоится в воскресенье, 4 сентября.

Читай также: Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года

На ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари мерседес Карлос Сайнс Льюис Хэмилтон Гран-при Нидерландов Шарль Леклер
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