Гран-при Нидерландов: Феррари стали лучшими во второй практике, Хэмилтон - третий

Вашему вниманию результаты второй свободной тренировки в Зандворте.

В пятницу, 2 сентября, в Зандворте состоялась вторая практика Гран-при Нидерландов Формулы 1.

Лучшим по итогам свободной тренировки стал пилот Феррари Шарль Леклер (1:12.345), который был шестым в первой практике.

Второй результат продемонстрировал его напарник по команде Карлос Сайнс (+0.004), а третье время показал гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон (+0.072).

Лидер нынешнего чемпионата Макс Ферстаппен (+0.697) из Ред Булл стал по итогам свободной тренировки восьмым.

Ближе к концу практики заезды прерывались из-за вылета в гравий гонщика Альфа Таури Юки Цуноды.

Гран-при Нидерландов. Вторая практика:

Источник: formula1.com

Напомним, что гонка Гран-при Нидерландов состоится в воскресенье, 4 сентября.

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