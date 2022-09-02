Гран-при Нидерландов: Пилоты Мерседес стали быстрейшими в первой практике

В пятницу, 2 сентября, в Зандворте состоялась первая практика Гран-при Нидерландов Формулы 1.

Лучшее время по итогам свободной тренировки продемонстрировал пилот Мерседес Джордж Расселл (1:12.455).

Вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон (+0.240), а замкнул тройку гонщик Феррари Карлос Сайнс (+0.390).

Заезд прерывался красными флагами, после того как проблемы с коробкой передач возникли у пилота Ред Булл Макса Ферстаппена и он был вынужден остановиться на трассе. В итоге лидер личного зачета чемпионата стал 19-м.

Гран-при Нидерландов. Первая практика:

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что гонка Гран-при Нидерландов состоится в воскресенье, 4 сентября.

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