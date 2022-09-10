Хэмилтон: Возьму с собой iPad, чтобы смотреть новую "Игру престолов" в "паравозике" ДРС

Льюис рассказал, чем будет заниматься во время самого "увлекательного" периода в гонке.

По итогам квалификации пилот Мерседес Льюис Хэмилтон занял пятое место. Однако из-за замены силовой установки 7-кратный чемпион мира будет стартовать с конца стартовой решетки.

Монца традиционно является далеко не самой обгонной трассой, а потому Льюис уже как следует готовится к предстоящей гонке.

"Я подумывал над тем, чтобы взять с собой в гонку свой iPad. И когда я буду в "паравозике" DRS, просто буду смотреть что-то - там выходит новая "Игра престолов", - цитирует Хэмилтона GP Fans.

"Я перестал смотреть ее (Игру престолов), потому что мне нравится смотреть сериал залпом. В середине много рекламы, а потом серия заканчивается и ты говоришь себе: "Я хочу посмотреть следующую серию".

"Я был позади Валттери (Боттаса) в практике и не мог догнать или обогнать его. Надеюсь, завтра получится прорваться, но могу представить, что все застрянут в "паровозике ДРС", и придется рассчитывать на стратегию, деградацию шин и тому подобные вещи".

В нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон занимает шестое место в личном зачете пилотов, имея в активе 158 очков.