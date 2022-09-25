Хорнер рассказал об особенном наказании Ферстаппена и Риккардо за аварию в Азербайджане-2018

Руководителю пришлось заставить их не только извиняться перед всеми в команде, но и пойти на траты.

Гран-при Азербайджана 2018 года стал отправной точкой в карьере Даниэля Риккардо. После аварии в Баку, в следствие которой сошел не только он, но и его напарник Макс Ферстаппен, в Ред Булл решили полностью делать ставку на нидерландца. Поэтому Риккардо покинул команду в конце сезона и присоединился к Рено.

Руководитель "быков" Кристиан Хорнер вспомнил о том, как он наказал обоих гонщиков за двойной сход.

"Самое разочаровывающее, что можно себе представить – авария между своими пилотами. Это словно автогол. Они получили огромную взбучку после Гран-при. Я сказал, что это не их машины. Они вернулись на базу, и я заставил их извиниться перед каждым отделом за то, что они разбили болиды", - цитирует Хорнера Insider.

"(После гонок) мы вместе собираемся и обсуждаем, какие уроки извлекли, что можно улучшить, что сделано хорошо и так далее. Они оба были пристыжены".

"Для пилота обиднее всего, когда ему приходится за что-то платить. Так что на брифинге я объявил, что они не только извинятся, но и полностью оплатят все расходы на рождественскую вечеринку – выпивка была за их счет. Пожалуй, для них это было наиболее болезненно".

Ранее Кристиан Хорнер признался, что жалеет об упущенной возможности пригласить в Ред Булл Оскара Пиастри, когда австралиец выступал за команду, которую он основал вместе со своим отцом.