Порше в Формуле 1 не будет - компания отказалась от своих планов

Недавно стало известно о срыве долгосрочных планов Порше по вхождению в Формулу 1.

Немецкая компания планировала выкупить 50% прав Ред Булл, став поставщиком двигателей, начиная с 2026 года. Однако у сторон нашлись разногласия, из-за которых сделка была сорвана.

Сначала была информация, что Порше захочет стать поставщиком моторов другой команде, которая выразит заинтересованность.

Но, как сообщает Auto-Motor-und-Sport, в компании пришли к выводу, что им не стоит даже пытаться стать частью Формулы 1 в ближайшее время, а потому все их планы были свернуты.

При этом сообщается, что другие автопроизводители, в том числе Форд, заинтересовались участием в Ф1 после озвученных изменений регламента на 2026 год.