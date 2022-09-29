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Автоспорт

Порше в Формуле 1 не будет - компания отказалась от своих планов

Известный немецкий автопроизводитель передумал быть поставщиком двигателей для какой-либо команды серии.
Сегодня, 16:51
Порше / Getty Images
Порше / Getty Images
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Недавно стало известно о срыве долгосрочных планов Порше по вхождению в Формулу 1.

Немецкая компания планировала выкупить 50% прав Ред Булл, став поставщиком двигателей, начиная с 2026 года. Однако у сторон нашлись разногласия, из-за которых сделка была сорвана.

Сначала была информация, что Порше захочет стать поставщиком моторов другой команде, которая выразит заинтересованность.

Но, как сообщает Auto-Motor-und-Sport, в компании пришли к выводу, что им не стоит даже пытаться стать частью Формулы 1 в ближайшее время, а потому все их планы были свернуты.

При этом сообщается, что другие автопроизводители, в том числе Форд, заинтересовались участием в Ф1 после озвученных изменений регламента на 2026 год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 порше Ред Булл
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