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Риккардо: Реальность такова, что меня не будет на стартовой решетке в 2023 году

Австралийский гонщик готовится к роли, в лучшем случае, резервного пилота в какой-либо команде на следующий сезон.
Сегодня, 17:40
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images
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После того, как Альфа Таури и Альпин объявили составы пилотов на 2023 год, в пелотоне осталось всего два свободных места: в Хаас и Уильямсе.

Николас Латифи точно покинет комунда из Гроу, у которой есть свои варианты на свободное место, а Мик Шумахер ведет переговоры, чтобы остаться еще на год напарником Кевина Магнуссена.

В таком случае Даниэль Риккардо останется без места в Формуле 1, к чему он готов.

"Откровенно говоря, я был в курсе новостей о Гасли", - цитирует Дэна ESPN. "Я уже некоторое время знал о их переговорах и я знал, что они были сильно заинтересованы в Пьере. Скажем так, я был готов к этому".

"Думаю, что реальность такова, что меня не будет на стартовой решетке в 2023 году. Теперь нужно думать о 2024 году. Там могут быть несколько хороших возможностей".

Напомним, что место Риккардо в МакЛарене займет его соотечественник Оскар Пиастри, который со скандалом покинул Альпин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 макларен Даниэль Риккардо
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