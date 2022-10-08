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Автоспорт

Условия, при которых Ферстаппен станет чемпионом на Гран-при Японии

За одну неделю их стало в разы больше.
Сегодня, 19:33
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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Макс Ферстаппен становится все ближе и ближе к своему второму чемпионскому титулу. Победив в квалификации Гран-при Японии, 25-летний нидерландец значительно повысил свои шансы на коронацию по итогам гоночного этапа в Судзуке.

После того, как ему не удалось досрочно стать чемпионом в Сингапуре, Ферстаппен теперь получил множество вариантов, при которых гонка за титул досрочно закончится.

Согласно Motorsport, для этого существует сразу двенадцать вариантов финиша Гран-при Японии.

Чтобы не перечислять их все, можно просто объединить исходы: по итогам гонки Ферстаппен должен будет опережать в чемпионате ближайшего преследователя на 112 очков и более. Для этого в Судзуке он должен будет набрать на 8 очков больше, чем Шарль Леклер, и на 6 очков больше, чем Серхио Перес.

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Если же этого не произойдет, выяснение чемпиона перенесется на этап в Остине, где пройдет Гран-при США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Ред Булл Гран-при Японии Макс Ферстаппен
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