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Автоспорт

Хэмилтон и Боттас хотят серьезного наказания для Ред Булл за превышения потолка расходов

Бывшие напарники по Мерседес желают одного и того же для своих оппонентов.
Сегодня, 16:12
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images
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Льюис Хэмилтон упустил прошлогодний титул чемпиона мира на последнем круге Гран-при Абу-Даби, проиграв пилоту Ред Булл Максу Ферстаппену на спорном финише после ожесточенной борьбы в течение года.

Выступая впервые с тех пор, как ФИА подтвердила, что "быки" нарушили лимит бюджета в прошлом году, 7-кратный чемпион сказал, что он думает о том, что должны повлечь за собой любые потенциальные санкции.

"Я думаю, что спорту нужно что-то с этим делать", — цитирует Хэмилтона Motorsport. "Потратить еще миллионы, а затем получить пощечину за это, очевидно, не пойдет на пользу спорту. С таким же успехом у них может не быть потолка затрат в будущем".

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Бывший напарник Льюиса по Мерседес Валттери Боттас высказался более прямолинейно: правила одни для всех.

"Правила есть правила, и если вы им не следуете, должно быть очень болезненное наказание", - сказал Валттери. "Я лично надеюсь, что это будет строгое и суровое наказание, потому что этого не должно происходить".

"В Ф1 много правил, и не должно быть никакой разницы в плане наказания. Будем надеяться, что это будет хороший штраф, который действительно причинит им боль".

Считается, что Ред Булл превысил потолок расходов на сезон-2021 на 1,8 миллиона долларов, за что команда должна будет выплатить денежный штраф - единственное наказание за нарушение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Альфа Ромео
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Хэмилтон и Боттас хотят серьезного наказания для Ред Булл за превышения потолка расходов
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